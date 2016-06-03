Tурецкий премьер проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым совершит однодневный официальный визит в Азербайджан.

Как передает Report, турецкий премьер проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым, а также азербайджанским коллегой Артуром Раси-заде.

Это второй зарубежный визит Йылдырыма после того, как парламент Турции утвердил новое правительство.

Традиционно первые свои визиты за пределы страны турецкие руководители совершают на Северный Кипр и Азербайджан.

Турецкую республику Северного Кипра Йылдырым посетил 1 июня.