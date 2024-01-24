О нас

Турецкий парламентарий: Азербайджан – один из незаменимых членов ПАСЕ

Турецкий парламентарий: Азербайджан – один из незаменимых членов ПАСЕ Азербайджан является одним из незаменимых членов Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Внешняя политика
24 января 2024 г. 22:22
Турецкий парламентарий: Азербайджан – один из незаменимых членов ПАСЕ

Азербайджан является одним из незаменимых членов Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщает Report, об этом заявила член турецкой делегации в ПАСЕ Зейнеп Йылдыз, выступая сегодня на дебатах.

"В контексте многосторонности этой организации присутствие Азербайджана здесь является одним из факторов, отличающих этот институт от Европейского Союза и других международных организаций", - отметила парламентарий.

По словам Йылдыз, ПАСЕ будет неполной в отсутствие Азербайджана: "Отсутствие Азербайджана не только лишит организацию плюрализма как базовой философии, но и возможности разрешения конфликтов".

"В предыдущие годы, выступая здесь с речами, мы все подтверждали международно признанную территориальную целостность Азербайджана. Я хотела бы спросить, что изменилось с тех пор? Нам нужно решить, станет ли ПАСЕ континентальной организацией, подобной Европейскому Союзу, или продолжит оставаться платформой, основанной на диалоге, позволяющей сторонам вести переговоры? Будет ли замкнутой структурой, сужающей свое пространство, или вспомнит о своей идентичности глобального игрока?" - спросила своих коллег Йылдыз.

В завершение она призвала депутатов сохранить полноценное членство делегации Азербайджана в ассамблее.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi