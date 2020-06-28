Наверх

Турция подтвердила признание водительских прав с Азербайджаном

​Турция подтвердила признание водительских прав с Азербайджаном

Взаимное признание водительских прав между Азербайджаном и Турцией полностью реализовано.

Об этом Report передает со ссылкой на издание Resmi Gazete.

Согласно сообщению, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение между Правительством Турецкой Республики и Правительством Азербайджанской Республики о взаимном признании водительских прав.

Следует отметить, что 6 мая 2016 года Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном признании водительских прав.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!