​Турция подтвердила признание водительских прав с Азербайджаном

Взаимное признание водительских прав между Азербайджаном и Турцией полностью реализовано.

Об этом Report передает со ссылкой на издание Resmi Gazete.

Согласно сообщению, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение между Правительством Турецкой Республики и Правительством Азербайджанской Республики о взаимном признании водительских прав.

Следует отметить, что 6 мая 2016 года Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном признании водительских прав.