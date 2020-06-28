​Турция подтвердила признание водительских прав с Азербайджаном

Взаимное признание водительских прав между Азербайджаном и Турцией полностью реализовано.
Об этом Report передает со ссылкой на издание Resmi Gazete.
Согласно сообщению, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение между Правительством Турецкой Республики и Правительством Азербайджанской Республики о взаимном признании водительских прав.
Следует отметить, что 6 мая 2016 года Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном признании водительских прав.