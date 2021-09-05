О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турция и Азербайджан дали старт проекту "Братская бригада"

Турция и Азербайджан дали старт проекту "Братская бригада" Турция и Азербайджан начали реализацию проекта "Братская бригада" для обеспечения взаимных связей в военной сфере и координации учебного планирования, управления и реализации
Внешняя политика
5 сентября 2021 г. 16:48
Турция и Азербайджан дали старт проекту Братская бригада
Пинар Кара

Турция и Азербайджан начали реализацию проекта "Братская бригада" для обеспечения взаимных связей в военной сфере и координации учебного планирования, управления и реализации.

Как передает Report, об этом сказала представитель Министерства национальной обороны Турции Пинар Кара.

По ее словам, в рамках договоров о военном сотрудничестве ВС Турции продолжают поддержку модернизации и учебной деятельности азербайджанской армии.

В настоящее время личный состав ВС Азербайджана продолжает совместные учения с турецкими коллегами, добавила П.Кара.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Azərbaycan “Qardaş briqada” layihəsinə başlayıb

Самое важное

В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
3 сентября 2021 г. 16:20
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
3 сентября 2021 г. 15:40
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
3 сентября 2021 г. 11:36
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
1 сентября 2021 г. 17:38
Восстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
ФотоВосстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
1 сентября 2021 г. 13:18
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
30 августа 2021 г. 22:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi