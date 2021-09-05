Турция и Азербайджан дали старт проекту "Братская бригада"

Турция и Азербайджан начали реализацию проекта "Братская бригада" для обеспечения взаимных связей в военной сфере и координации учебного планирования, управления и реализации.
Как передает Report, об этом сказала представитель Министерства национальной обороны Турции Пинар Кара.
По ее словам, в рамках договоров о военном сотрудничестве ВС Турции продолжают поддержку модернизации и учебной деятельности азербайджанской армии.
В настоящее время личный состав ВС Азербайджана продолжает совместные учения с турецкими коллегами, добавила П.Кара.