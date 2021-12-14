Турция и Азербайджан тесно координируют свои шаги по отношению к Армении

Сегодня в мире происходят различные трансформации, которые оказывают серьезное влияние в том числе и на региональном уровне, что не может не сказаться на дипломатической активности и разворачивающихся геополитических процессах.

Сегодня в мире происходят различные трансформации, которые оказывают серьезное влияние, в том числе и на региональном уровне, что не может не сказаться на дипломатической активности и разворачивающихся геополитических процессах.

С этой точки зрения все предпринимаемые шаги Азербайджана в направлении объединения усилий с сопредельными странами для обеспечения стабильности и устойчивости сотрудничества на Южном Кавказе вполне понятны и обоснованы.

Азербайджан не раз заявлял, что готов использовать весь свой потенциал в интересах международного партнерства во всех сферах, формировании новых, отвечающих объективным потребностям современного развития, конфигураций и моделей сотрудничества.

В нашей стране считают, что создание новой архитектуры международных взаимоотношений сопредельных стран на основе сбалансированного, устойчивого развития принесет лишь пользу. По этой причине Азербайджан официально выступает за разблокирование коммуникаций в регионе, в том числе, и за нормализацию турецко-армянских отношений.

Заявление министра иностранных дел братской страны Мевлюта Чавушоглу, которое он сделал накануне о том, что Турция и Армения скоро назначат спецпредставителей по нормализации отношений и возобновят чартерное авиасообщение, было воспринято в Баку положительно.

В ходе обсуждения бюджета МИД страны в турецком парламенте Чавушоглу сообщил, что специальные представители, которых назначат Ереван и Анкара, займутся поиском способов нормализации отношений двух соседних стран. Кроме того, по словам Чавушоглу, две страны намерены открыть чартерное авиасообщение между Стамбулом и Ереваном.

Отметим, что, как и в других вопросах, в вопросе нормализации отношений между Турцией и Арменией существует тесная координация между Баку и Анкарой.

Турция не раз подтверждала, что всегда готова быть рядом с Азербайджаном. Буквально на днях, глава турецкого МИД заявил, что Турция согласовывает с Азербайджаном вопрос нормализации отношений с Арменией.

«Из Армении поступили положительные сигналы. Мы же со своей стороны заявили, что на положительные шаги Армении совершим ответные действия, а вот какие шаги мы совместно с Азербайджаном можем предпринять - обсуждаем», - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу «CNN Turk».

Он добавил, что Азербайджан предложил Армении заключить мирный договор.

«Однако, в Армении какого-либо положительного поворота в этом вопросе пока не произошло. Все должны понять, и в Армении это уже понимают, что наши решения и шаги будут приниматься и совершаться совместно с Азербайджаном», - сказал он.

По его словам, с самого начала основное желание Турции заключается в том, чтобы после окончания боевых действий в Карабахе, окончания войны, этот регион стал регионом мира и стабильности. Чавушоглу добавил, что следующие возможные шаги Анкара, «как и всегда» сделает в координации с Баку. «Вместе примем решение и вместе предпримем шаги», - сказал он.

В Азербайджане же есть понимание того, что основная цель внешнеполитического курса Турции заключается в реализации стратегических национальных интересов, главным из которых является превращение страны в одного из политических и военных лидеров в регионе. В практической плоскости турецкое руководство преследует цель формирования "зоны мира и безопасности" вокруг Турции. Гибкий подход, уважение суверенитета и интересов всех участников, понимание общей судьбы Евразии, четкие критерии в отношении угроз - эти принципы являются императивами Турции по региональному сотрудничеству.

С другой стороны, в последнее время Турция демонстрирует свой потенциал серьезного игрока на международной арене. Анкара прилагает все усилия для того, чтобы по-прежнему считаться региональным игроком или "перекрестком", на котором решаются проблемы Европы, Средиземноморья, Ближнего Востока и Центральной Азии.

Привлечение Армении к формату 3+3, инициированному президентами Азербайджана и Турции, также является показателем того, что Баку и Анкара стремятся нормализовать отношения с Ереваном. Баку неоднократно выступал за начало работы над полноценным мирным договором с Арменией. Одновременно ведется работа по созданию Зангезурского коридора, где также присутствует тесная координация позиций Анкары и Баку.

Нормализация отношений с Турцией выгодна Армении, хотя бы по одной причине: армянская экономика будет развиваться, а население нормально жить. Ведь, открытие турецкого рынка даст армянской стороне возможности для будущего усиления.

Сегодня в регионе новые реалии, и наметившиеся позитивные сигналы между Анкарой и Ереваном – часть новой региональной мозаики. Армения должна верно оценить открывающиеся перед ней возможности по региональной экономической реинтеграции.

Что касается Азербайджана, то анализ развития событий в регионе и в мире на нынешнем этапе говорит о том, что наша страна для обеспечения всех аспектов своей национальной безопасности, принимая во внимание усиление своей региональной значимости, и дальше будет проводить активную поступательную многовекторную внешнюю политику.

Эта политика, наряду с сохранением стратегического партнерства с Турцией, подразумевает и многоплановое сотрудничество как с Россией и другими соседними государствами, так и с США и ЕС.

В зависимости от дальнейших действий и сигналов из Армении, Турция и Азербайджан, будучи стратегическими союзниками, и далее станут тесно координировать свои шаги по отношению к ней.

Поскольку безопасность Турции и Азербайджана гарантирует их стремительное развитие, отношения между нашими странами строятся на основе их геополитической важности и проводимой успешной политики.