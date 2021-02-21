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Турция и Азербайджан будут сотрудничать в космической сфере

Турция и Азербайджан будут сотрудничать в космической сфере Турция планирует развивать сотрудничество в космической сфере с тюркоязычными странами, в том числе с Азербайджаном.
Внешняя политика
21 февраля 2021 г. 05:50
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в космической сфере
Сердар Хусейн Йылдырым

Турция планирует развивать сотрудничество в космической сфере с тюркоязычными странами, в том числе и с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым в беседе с журналистами в субботу в Баку.

"Любая развитая страна должна входить в число лидеров в космической сфере", - сказал глава агентства.

По его словам, в Азербайджане также несомненно есть потенциал, которым Турция могла бы воспользоваться.

"Здесь много хороших ученых, знания и опыт которых пригодятся Турции при реализации космической программы. В ближайшем будущем мы намерены наладить сотрудничество и с другими странами, и в итоге занять достойное место в космонавтике", - сказал он.

Йылдырым подчеркнул, что при разработке космической программы, Турция поставила перед собой амбициозные цели. "Наша страна, безусловно, обладает всеми возможностями для реализации космической программы. Мы верим в свои силы, и готовы к международному сотрудничеству", - сказал он.

По словам главы турецкого агентства, переговоры по космической программе проведены уже с почти 20 странами мира. "Диалог продолжается, в том числе с соответствующими структурами России, США, КНР, Японии и европейских стран. Международное сотрудничество отвечает интересам всех стран", - добавил Йылдырым.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Azərbaycan kosmik sahədə əməkdaşlıq edəcək

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