Турция и Азербайджан будут сотрудничать в космической сфере

Турция планирует развивать сотрудничество в космической сфере с тюркоязычными странами, в том числе с Азербайджаном.

Турция планирует развивать сотрудничество в космической сфере с тюркоязычными странами, в том числе и с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом сообщил глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым в беседе с журналистами в субботу в Баку.

"Любая развитая страна должна входить в число лидеров в космической сфере", - сказал глава агентства.

По его словам, в Азербайджане также несомненно есть потенциал, которым Турция могла бы воспользоваться.

"Здесь много хороших ученых, знания и опыт которых пригодятся Турции при реализации космической программы. В ближайшем будущем мы намерены наладить сотрудничество и с другими странами, и в итоге занять достойное место в космонавтике", - сказал он.

Йылдырым подчеркнул, что при разработке космической программы, Турция поставила перед собой амбициозные цели. "Наша страна, безусловно, обладает всеми возможностями для реализации космической программы. Мы верим в свои силы, и готовы к международному сотрудничеству", - сказал он.

По словам главы турецкого агентства, переговоры по космической программе проведены уже с почти 20 странами мира. "Диалог продолжается, в том числе с соответствующими структурами России, США, КНР, Японии и европейских стран. Международное сотрудничество отвечает интересам всех стран", - добавил Йылдырым.