Товарооборот Азербайджана с Россией имеет перспективы роста в этом году

Товарооборот между Азербайджаном и Россией имеет перспективы роста в этом году

Товарооборот между Азербайджаном и Россией имеет перспективы роста в этом году.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Хотел бы также разделить ваше мнение по поводу хорошей динамики в торгово-экономических связях. Наш товарооборот уже превысил 3 млрд долларов, как вы отметили, рост 16%, с перспективой роста и в этом году и уже январские показатели об этом свидетельствуют. Очень много конкретных проектов мы реализуем. Конечно, об этом мы тоже поговорим", - заявил глава государства.