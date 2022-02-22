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Товарооборот Азербайджана с Россией имеет перспективы роста в этом году

Товарооборот Азербайджана с Россией имеет перспективы роста в этом году Товарооборот между Азербайджаном и Россией имеет перспективы роста в этом году
Внешняя политика
22 февраля 2022 г. 16:42
Товарооборот Азербайджана с Россией имеет перспективы роста в этом году

Товарооборот между Азербайджаном и Россией имеет перспективы роста в этом году.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Хотел бы также разделить ваше мнение по поводу хорошей динамики в торгово-экономических связях. Наш товарооборот уже превысил 3 млрд долларов, как вы отметили, рост 16%, с перспективой роста и в этом году и уже январские показатели об этом свидетельствуют. Очень много конкретных проектов мы реализуем. Конечно, об этом мы тоже поговорим", - заявил глава государства.

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