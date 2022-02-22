Президент Ильхам Алиев: Россия сыграла очень важную роль в прекращении войны

Россия сыграла очень важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией.

Россия сыграла важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Россия сыграла очень важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией и перевода урегулирования конфликта из горячей фазы в политико-дипломатическую сферу", - заявил глава государства, отметив, что трехстороннее заявление, подписанное в ноябре 2020 года при активном личном участии Владимира Путина, "позволило нам урегулировать этот многолетний конфликт".