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Президент Ильхам Алиев: Россия сыграла очень важную роль в прекращении войны

Президент Ильхам Алиев: Россия сыграла очень важную роль в прекращении войны Россия сыграла очень важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией.
Карабах
22 февраля 2022 г. 16:10
Президент Ильхам Алиев: Россия сыграла очень важную роль в прекращении войны

Россия сыграла важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Россия сыграла очень важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией и перевода урегулирования конфликта из горячей фазы в политико-дипломатическую сферу", - заявил глава государства, отметив, что трехстороннее заявление, подписанное в ноябре 2020 года при активном личном участии Владимира Путина, "позволило нам урегулировать этот многолетний конфликт".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Rusiya müharibənin dayandırılmasında çox mühüm rol oynadı"
Версия на английском языке President Ilham Aliyev notes Russia's role in ending war in Karabakh

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