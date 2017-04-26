Торговым представителям Азербайджана за рубежом будут выдаваться дипломатические паспорта и присваиваться ранги

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Торговым представителям в действующих за рубежом посольствах и консульствах Азербайджана присваивается ранг чрезвычайного и полномочного дипломатического посланника второго класса.

Как сообщает Report, в связи с этим предложено внести изменение в ст.9 (правила предоставления дипломатических рангов) закона "О дипломатической службе".

Согласно закону, ранг чрезвычайного и полномочного посла и ранги чрезвычайного и полномочного дипломатического посланника первого и второго класса присваиваются в соответствии с пунктом 24 ст. 109 Конституции Азербайджана.

Кроме того, предлагаются изменения в закон "О паспортах". В проекте предлагается выдавать дипломатические паспорта торговым представителям в действующих за рубежом посольствах и консульствах Азербайджана.

Изменения предложены в целях исполнения указа президента Азербайджана от 26 января 2017 года "О назначении торговых представителей в действующих за рубежом посольствах и консульствах Азербайджанской Республики".

Проект будет обсужден на предстоящем 2 мая пленарном заседании Милли Меджлиса.