Токаев поблагодарил Алиева за поддержку увеличения экспорта казахстанской нефти в Европу

Президент Казахстана выразил признательность азербайджанскому коллеге за поддержку увеличения экслопрта нефти в Европу

Необходимо использовать потенциала Организации (ОТГ) для диверсификации цепочек поставок нефти, газа, урана и других востребованных на мировых рынках товаров.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев, выступая на неформальном саммите Организации тюркоязычных государств в Будапеште в среду.

"Токаев выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку усилий Казахстана, направленных на увеличение экспорта нефти в Европу", - говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Кроме того, казахстанский лидер отметил, что в последнее время международные эксперты обсуждают инициативу по строительству Транскаспийского нефтегазопровода. По его словам, такие масштабные проекты требуют скоординированных действий на транснациональном уровне.

В числе перспективных направлений в рамках ОТГ Касым-Жомарт Токаев выделил цифровизацию и информационные технологии.

В частности, он сообщил о начале прокладки оптоволоконного кабеля через Каспийское море, что позволит значительно усилить цифровую связанность в регионе.

Также, особого внимания, по мнению президента, требует совместное реагирование на участившиеся природные катастрофы. В качестве примера он привел заметное снижение уровня Каспийского моря, что оказывает серьезное негативное влияние на экологию, экономику и качество жизни.

"В этой связи он призвал тюркские страны к проведению совместных исследований и выработке общих экологических решений", - подчеркивается в сообщении.