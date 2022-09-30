ТАСС исправил публикацию о заявлении Лаврова о возможном задействовании наблюдателей ОДКБ

Российское информационное агентство ТАСС исправило заметку касательно заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможности задействования наблюдателей ОДКБ для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщает Report cо ссылкой на News.ru

Российское информационное агентство ТАСС исправило заметку касательно заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможности задействования наблюдателей ОДКБ для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщает Report cо ссылкой на News.ru.

News.ru обратился за комментарием в МИД России касательно заметки ТАСС, в которой утверждалось, будто Сергей Лавров заявил о возможности задействования наблюдателей ОДКБ для "урегулирования в Нагорном Карабахе".



Ранее на этот материал обратили внимание азербайджанские СМИ, отметив, что слова министра, вероятно, приведены неточно, и речь идет о пограничной зоне между Арменией и Азербайджаном, а не самом Карабахе.



В связи с этим на сайте МИД РФ будет обнародована точная расшифровка выступления Лаврова, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.