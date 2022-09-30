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ТАСС исправил публикацию о заявлении Лаврова о возможном задействовании наблюдателей ОДКБ

ТАСС исправил публикацию о заявлении Лаврова о возможном задействовании наблюдателей ОДКБ Российское информационное агентство ТАСС исправило заметку касательно заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможности задействования наблюдателей ОДКБ для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщает Report cо ссылкой на News.ru
Внешняя политика
30 сентября 2022 г. 14:48
ТАСС исправил публикацию о заявлении Лаврова о возможном задействовании наблюдателей ОДКБ

Российское информационное агентство ТАСС исправило заметку касательно заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможности задействования наблюдателей ОДКБ для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщает Report cо ссылкой на News.ru.

News.ru обратился за комментарием в МИД России касательно заметки ТАСС, в которой утверждалось, будто Сергей Лавров заявил о возможности задействования наблюдателей ОДКБ для "урегулирования в Нагорном Карабахе".

Ранее на этот материал обратили внимание азербайджанские СМИ, отметив, что слова министра, вероятно, приведены неточно, и речь идет о пограничной зоне между Арменией и Азербайджаном, а не самом Карабахе.

В связи с этим на сайте МИД РФ будет обнародована точная расшифровка выступления Лаврова, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке TASS Lavrovun KTMT müşahidəçilərindən istifadə ilə bağlı yaydığı xəbərinə düzəliş edib
Версия на английском языке TASS corrects note regarding Lavrov’s words about possibility of using CSTO observers

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