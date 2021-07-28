Таир Будагов: Начинается новая эпоха азербайджано-турецких отношений

Азербайджан и Турцию объединяет общность исторических корней и национальных ценностей. Сегодня братские страны связывает важное экономическое сотрудничество. Между Азербайджаном и Турцией возникают новые отношения, начинается новая эпоха азербайджано-туре

Азербайджан и Турцию объединяет общность исторических корней и национальных ценностей. Сегодня братские страны связывает важное экономическое сотрудничество. Между Азербайджаном и Турцией возникают новые отношения, начинается новая эпоха азербайджано-турецких отношений.

По сообщению Западного бюро Report, об этом на проходящей в Гяндже конференции "Шушинская декларация: приверженность национально-духовным ценностям и новые вызовы для будущего сотрудничества" заявил заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Таир Будагов.

Заместитель председателя ПЕА отметил, что отношения между президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом способствовали установлению добрых отношений между правящими партиями Азербайджана и Турции: "Турцию и Азербайджан объединяет общность исторических корней и национальных ценностей. Турецкие и азербайджанские СМИ сыграли важную роль в доведении до мировой общественности событий Отечественной войны. Сегодня братские страны связывает важное экономическое сотрудничество. Между Азербайджаном и Турцией формируются новые отношения как в информационной сфере, так и в сфере образования и культуры".