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Таир Будагов: Начинается новая эпоха азербайджано-турецких отношений

Таир Будагов: Начинается новая эпоха азербайджано-турецких отношений Азербайджан и Турцию объединяет общность исторических корней и национальных ценностей. Сегодня братские страны связывает важное экономическое сотрудничество. Между Азербайджаном и Турцией возникают новые отношения, начинается новая эпоха азербайджано-туре
Внешняя политика
28 июля 2021 г. 12:57
Таир Будагов: Начинается новая эпоха азербайджано-турецких отношений
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Азербайджан и Турцию объединяет общность исторических корней и национальных ценностей. Сегодня братские страны связывает важное экономическое сотрудничество. Между Азербайджаном и Турцией возникают новые отношения, начинается новая эпоха азербайджано-турецких отношений.

По сообщению Западного бюро Report, об этом на проходящей в Гяндже конференции "Шушинская декларация: приверженность национально-духовным ценностям и новые вызовы для будущего сотрудничества" заявил заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Таир Будагов.

Заместитель председателя ПЕА отметил, что отношения между президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом способствовали установлению добрых отношений между правящими партиями Азербайджана и Турции: "Турцию и Азербайджан объединяет общность исторических корней и национальных ценностей. Турецкие и азербайджанские СМИ сыграли важную роль в доведении до мировой общественности событий Отечественной войны. Сегодня братские страны связывает важное экономическое сотрудничество. Между Азербайджаном и Турцией формируются новые отношения как в информационной сфере, так и в сфере образования и культуры".

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Версия на английском языке ФотоTahir Budagov: New era begins in Azerbaijan-Turkey relations
Версия на азербайджанском языке ФотоTahir Budaqov: "Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin yeni dövrü başlayır"

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