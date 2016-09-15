Тахсин Джамиль: Румыния признает территориальную целостность Азербайджана и не признает оккупацию Нагорного Карабаха - ИНТЕРВЬЮ

"Румыния официально считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана"

Бухарест. 15 сентября. REPORT.AZ/ Интервью восточно-европейскому бюро Report первого посла Румынии в Азербайджане в 1998-2003 годах, профессора Университета Бабеша-Бойяи в городе Клуж-Напока Тахсина Джамиля.

- Румыния стала одной из первых стран, признавших государственную независимость Азербайджана 11 декабря 1991 года после восстановления независимости. В 1998 году Румыния открыла в Азербайджане посольство и вы стали первым послом этого государства в нашей стране. Хотя с тех пор прошло 18 лет, хотелось бы узнать как Вы помните те времена?

- Идея открыть в Азербайджане посольство была выдвинута тогдашним президентом Румынии Эмилем Константинеску. Мне позвонили его помощники и заявили, что президент Румынии планирует официальный визит в Азербайджан. Они попросили, чтобы я принял участие в составе румынской делегации, и заявили о желании Эмиля Константинеску увезти меня в Азербайджан в качестве первого посла Румынии в этой стране. В то время я был профессором Университета Овидиус Констанцы. Хотя в сентябре 1998 года я получил приглашение из Анкаринского университета и уже подписал контракт. Посоветовавшись с семьей, я принял предложение тогдашнего президента Румынии. В ходе официального визита в Азербайджан Эмиль Константинеску представил меня президенту страны. Дело в том, что после прихода Эмиля Константинеску к власти, Румыния стала проявлять интерес к развитию отношений со странами Южного Кавказа и Центральной Азии. Он одновременно назначил послов в каждую из трех южно-кавказских стран, однако первое посольство Румынии открылось в Азербайджане, что было результатом проявляемого Румынией интереса к региону.

Правда, в первые годы были некоторые трудности, так как сотрудники посольства не владели ни азербайджанским, ни русским языками. У нас не было даже служебного автомобиля. Мы открыли посольство в тогдашней гостинице "Азербайджан", и наша резиденция находилась там. В Азербайджане у меня было много друзей. Несмотря на все трудности тех лет, мы успешно завершили нашу работу.

- В 1998-2003 годах Вы были послом Румынии в Азербайджане, затем Вас назначили послом в Туркменистане. Чем занимается Тахсин Джамиль сейчас?

- В 2003 году моя дипломатическая миссия в Азербайджане завершилась. В сентябре 2004 года меня назначили послом в Туркменистане, где я проработал 3 года. После завершения дипмиссии я вернулся в родной университет. Сейчас я являюсь профессором одного из самых известных и древних университетов Румынии - Университета Бабеш-Бойяи. В университете, созданном в 1581 году в городе Клуж-Напока, действует 21 факультет. Профессорско-педагогический состав университета насчитывает более 2 000 человек, здесь обучается более 50 000 студентов. В 2009 году в Университете Бабеш-Бойяи был создан Исследовательский институт тюркологии и Центральной Азии, который успешно функционирует по сей день. Здесь изданы связанные с Азербайджаном книги, также преподается азербайджанский язык. В то же время, в течение трех лет я преподавал студентам вузов историю и культуру Азербайджана. Наряду с Турцией, наш институт также пропагандирует в Румынии Азербайджан. Мы издаем журнал о нашей деятельности. Скоро выпустим третий номер. Совместно с Институтом востоковедения имени З.Буниятова НАНА нами были организованы конференции как в Клуже (Клуж-Напока), так и в Баку.

- Проявляют ли студенты интерес к изучению азербайджанского языка?

- Естественно, в городе Клуж немало студентов, желающих изучить азербайджанский язык, культуру и историю вашей страны. Их нужно поощрять и готовить как специалистов по Азербайджану, так как в дальнейшем они внесут свой вклад в улучшение двусторонних отношений. Думаю, что этих студентов нужно отправить в Азербайджан, чтобы воспитать как азербайджановедов. Следует также организовывать взаимные визиты. С этой целью мы должны сотрудничать с азербайджанским государством и правительством. Очень жаль, что взаимное сотрудничество пока отсутствует. Я прикладываю все усилия и проявляю инициативу в этом направлении. Ежегодно в городе Клуж проходит фестиваль "Дни Клужа". В наших университетах действуют культурные центры 16-ти стран, из которых приезжают делегации. В рамках "Дней Клужа" они демонстрируют свои фильмы, спектакли, пропагандируют культуру и фольклор. Очень жаль, что у нас даже нет азербайджанских национальных костюмов для их демонстрации во время шествий. Мы проделываем эту работу, однако азербайджанское государство должно оказать нам в этом необходимую поддержку.

- В последние годы мы становимся свидетелями перехода отношений с Восточными странами во внешней политике Румынии на второй план. Создается впечатление, что нынешние власти проявляют интерес к Западу. Даже в отношениях с Азербайджаном прослеживается некий холод. Как по Вашему, с чем это связано?

- Да, некоторая холодность ощущается. Нынешняя власть более проевропейская, нежели власть Эмиля Константинеску? Нет. Я был назначен послом в Азербайджан именно в период правления проевропейского президента. Ты можешь проявлять интерес к Европе, но в то же время должен строить хорошие отношения и с другими странами. Эта холодность впервые началась в отношении России при Траяне Бэсеску и продолжается по сей день. Кроме того, наряду с Россией, в этот список включили и постсоветские страны. Думаю, что это не логично. При президентстве Эмиля Константинеску и Иона Илиеску Азербайджан был Азербайджанский Республикой, а Россия - Российской Федерацией. Они были отдельными независимыми государствами. На них нельзя смотреть одинаково. В том числе и на страны Центральной Азии. Думаю, что и нынешние власти смотрят на них одинаково. Их внимание направлено исключительно на Запад. Если ты являешься независимым государством, должен строить хорошие отношения со всеми государствами.

- Как проработавший в Азербайджане дипломат Вы в достаточной степени осведомлены о нагорно-карабахском конфликте. Какой вклад может внести Румыния в урегулирование конфликта как координатор НАТО в Азербайджане? В достаточной ли степени румынская общественность проинформирована о нагорно-карабахском конфликте?

- Я располагаю всесторонней информацией по поводу нагорно-карабахского конфликта. Это и ваша, и моя боль, и я разделяю ее. Я и тогда говорил своим близким друзьям, что проблему не удастся решить без желания России. Нагорно-карабахский конфликт будет решен тогда, когда этого пожелает Россия. В противном случае, конфликт останется нерешенным. Румыния признает территориальную целостность Азербайджана. То есть, официальный Бухарест не принимает оккупацию Нагорного Карабаха и Румыния официально считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Кроме этого, Румыния не может что-либо сделать. В политике Румынии есть не только нагорно-карабахский, но и другие замороженные конфликты. Сюда также относятся Грузия, Молдова, Крым. Что значит замороженный конфликт? Это бомба, которая может взорваться в любой момент. А кто управляет бомбой - Москва. Таково мое личное мнение. Что же касается осведомленности румынской общественности касательно нагорно-карабахского конфликта, она знает о его существовании. Однако общественность не так часто интересуется этой проблемой, ее больше интересует приднестровский конфликт. Касаясь этих конфликтов, она упоминает и Нагорный Карабах.