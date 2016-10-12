Страны СНГ создают единую базу утраченных документов учета личностей граждан Содружества

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Миграционные службы СНГ подпишут соглашение по созданию единой базы утраченных либо недействительных документов учета личностей того или иного гражданина стран-членов Содружества. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой в рамках XIX заседания глав миграционных структур стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ).

"Перед нами сегодня стоят серьезные задачи по систематизации режимов пребывания граждан СНГ на территории того или иного государства. Сегодня мы договоримся и подпишем соответствующие документы по созданию единой базы утраченных либо недействительных документов учета личностей того или иного гражданина", - заявил А.Горовой.

По его словам, участники в рамках заседания обсудят возможность создания государствами специальных организаций, которые будут готовить мигрантов, пребывающих на территорию того или иного государства, с целью изучения законодательства, что необходимо для того, чтобы гражданин чувствовал себя спокойно на территории другого государства. "Мы как руководители правоохранительных структур должны прекрасно понимать, что все решения, заложенные в межправительственные, межгосударственные договоры должны быть реализованы в спокойной обстановке, в обстановке уважительного отношения к требованиям закона другого государства, уважения к традициям и культуре", - подчеркнул замглавы российского МВД.