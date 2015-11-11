Стала известна программа саммита лидеров G-20 в Анталье

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована программа саммита лидеров "Большой двадцатки" G-20, который пройдет 15-16 ноября в турецкой Анталье.

Как сообщили Report в посольстве Турции в Азербайджане, сначала лидеры проведут рабочий ужин, после чего обсудят вопросы развития и изменения климата.

Также лидеры G-20 проведут обсуждения на тему "Глобальные вызовы: терроризм, кризис беженцев".

Во второй день саммита главы государств "большой двадцатки" обсудят финансовые вопросы, борьбу с бедностью, реформы Международного валютного фонда в рамках сессии "Повышение устойчивости".

После этого лидеры двадцати самых развитых стран мира обсудят вопросы торговли и энергетики. По итогам саммита будет принята Антальская декларация и Антальский план действий.