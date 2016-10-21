Стала известна дата визита спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу в Азербайджан

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Стала известна дата визита спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Герберта Зальбера в Азербайджан.

Как сообщили Report в представительстве ЕС в Азербайджане, визит состоится 25 октября и продлится 3 дня.

Г. Зальбер проведет в Баку ряд встреч с официальными лицами, на которых обсудит развитие отношений Азербайджана и ЕС, а также перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.