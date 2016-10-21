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    Стала известна дата визита спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу в Азербайджан

    Герберт Зальбер приедет в Баку на следующей неделе

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Стала известна дата визита спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Герберта Зальбера в Азербайджан.

    Как сообщили Report в представительстве ЕС в Азербайджане, визит состоится 25 октября и продлится 3 дня.

    Г. Зальбер проведет в Баку ряд встреч с официальными лицами, на которых обсудит развитие отношений Азербайджана и ЕС, а также перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

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