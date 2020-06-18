Стала известна дата проведения следующего саммита Восточного партнерства

Следующий саммит Восточного партнерства пройдет в марте 2021 года в Брюсселе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам видеоконференции лидеров стран ЕС и программы "Восточное партнерство".

Ш.Мишель отметил, что сегодняшняя видеоконференция позволила обсудить будущее программы, а также подготовить повестку для следующего саммита, по итогам которого и будет принята декларация.

"Сегодня мы подчеркнули важность солидарности во времена пандемии коронавируса, выказывая поддержку нашим партнерам. Годами программа "Восточное партнерство" доказала, что является взаимовыгодной",- заявил Ш Мишель.