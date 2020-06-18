Наверх

Стала известна дата проведения следующего саммита Восточного партнерства

Стала известна дата проведения следующего саммита Восточного партнерст

Следующий саммит Восточного партнерства пройдет в марте 2021 года в Брюсселе. 

Как сообщает Report, об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам видеоконференции лидеров стран ЕС и программы "Восточное партнерство"

Ш.Мишель отметил, что сегодняшняя видеоконференция позволила обсудить будущее программы, а также подготовить повестку для следующего саммита, по итогам которого и будет принята декларация.

"Сегодня мы подчеркнули важность солидарности во времена пандемии коронавируса, выказывая поддержку нашим партнерам. Годами программа "Восточное партнерство" доказала, что является взаимовыгодной",- заявил Ш Мишель.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!