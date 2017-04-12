Стала известна дата первого раунда переговоров между ЕС и Азербайджаном по соглашению о стратегическом партнерстве

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 25 апреля в Баку состоится первый раунд переговоров касательно нового соглашения о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сообщили в представительстве ЕС в Азербайджане.

Для участия в переговорах в Азербайджан прибудет делегация ЕС во главе с директором по вопросам "Восточного партнерства", сотрудничеству с Россией, Центральной Азией, региональному взаимодействию и вопросам ОБСЕ Европейской внешнеполитической службы Люком Девином.