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    Стала известна дата первого раунда переговоров между ЕС и Азербайджаном по соглашению о стратегическом партнерстве

    В связи с этим в Баку прибудет делегация ЕС

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 25 апреля в Баку состоится первый раунд переговоров касательно нового соглашения о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в представительстве ЕС в Азербайджане.

    Для участия в переговорах в Азербайджан прибудет делегация ЕС во главе с директором по вопросам "Восточного партнерства", сотрудничеству с Россией, Центральной Азией, региональному взаимодействию и вопросам ОБСЕ Европейской внешнеполитической службы Люком Девином.

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