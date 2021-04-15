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Спикер: Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается во всех сферах

Спикер: Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается во всех сферах На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес
Внешняя политика
15 апреля 2021 г. 19:53
Спикер: Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается во всех сферах

”Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается во всех сферах".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с председателем Сената Верховного меджлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

Отметив высокий уровень отношений между двумя странами, она заявила, что подписанные между государствами документы составляют прочную правовую базу для сотрудничества. Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что важную роль в достижении нынешнего высокого уровня отношений играют взаимные визиты президентов стран и переговоры.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала Т.Нарбаеву о строительных работах, проводимых на освобожденных территориях. Спикер с сожалением отметила, что Армения, несмотря на все призывы, грубо нарушая принципы международного гуманитарного права, отказывается предоставить Азербайджану карты заминированных территорий.

Т.Нарбаева, в свою очередь, подчеркнула роль парламентов в развитии азербайджано-узбекских отношений и с удовольствием вспомнила о своем визите в Азербайджан в 2013 году. Она также отметила важность расширения сотрудничества между регионами Азербайджана и Узбекистана.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоSpeaker hails co-op between Azerbaijan and Uzbekistan in all areas
Версия на азербайджанском языке ФотоSpiker: “Azərbaycanla Özbəkistan arasında əməkdaşlıq bütün sahələrdə uğurla inkişaf edir”

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