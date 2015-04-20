Спикер парламента Чехии примет участие на открытии I Европейских игр

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Cпикер палаты депутатов парламента Чехии Ян Хамачек примет участие в церемонии открытия I Европейских игр в Баку. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

Напомним, I Европейский игры "Баку-2015" пройдут в Азербайджане 12-28 июня. В них примут участие более 6000 спортсменов из 49-ти стран, которые будут бороться в 20-ти видах спорта. Соревнования пройдут в Баку и Мингячевире.