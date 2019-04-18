Спикер Милли Меджлиса находится с визитом в Санкт-Петербурге

© Report https://report.az/storage/news/593e2a2b2bd84f0a28473990cd9d031a/61aabdf7-b08a-4211-b484-774465d5f5ff_292.jpg

Делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым находится с визитом в российском городе Санкт-Петербург.

Как сообщает российское бюро Report, азербайджанская делегация участвует в очередном заседании совета межпарламентской ассамблеи СНГ и мероприятии, посвященном 74-летию со дня победы в Великой Отечественной Войне (ВОВ).

Спикер парламента Азербайджана в рамках визита принял участие в обсуждениях вопросов, входящих в повестку 42-го пленарного заседания ПА СНГ. На заседании выслушали результаты деятельности ПА СНГ в прошлом году, были рассмотрены законопроекты об увековечивании памяти павших в ВОВ, воспитании в патриотическом духе, пограничной безопасности, аудиторской деятельности и другие вопросы.

Председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли в своем выступлении выразил позицию Азербайджана о социальной политике и правах человека ПА СНГ, о вопросах, обсуждаемых на заседаниях комитетов по социальным вопросам и международному сотрудничеству, правовой политике, науке и образованию.

Отметим, что в рамках визита ожидается ряд встреч спикера Милли Меджлиса.

Игбал Рустамов