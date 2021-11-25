Спикер парламента Азербайджана и глава Совфеда РФ обсудили ситуацию в Карабахе

15:27 Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.

Как сообщает Report, стороны обсудили Карабах.

Председатель Милли Меджлиса довела до сведения Валентины Матвиенко, что Армения, нарушив все международные законы, до сих пор не передала Азербайджану карты минных полей.

С.Гафарова также отметила, что армянская сторона прибегает к террору. Спикер парламента напомнила, что 16 ноября в ходе боестолкновений на государственной границе, возникших в результате провокаций Армении, погибли 7 азербайджанских военнослужащих.