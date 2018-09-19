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    Спикер кувейтского парламента прибыл в Азербайджан

    © Report

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Председатель парламента Государства Кувейт Марзук Али аль-Ганем прибыл Баку. 

    Как сообщает Report, цель визита заключается в участии на торжественном заседании по случаю 100-летия азербайджанского парламента. 

    В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, Марзука Али аль-Ганема встречали первый заместитель председателя парламента Зияфет Аскеров и другие официальные лица. 

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