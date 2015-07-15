Спецпредставитель президента России: Мы хотели, чтобы Азербайджан стал партнером по диалогу ШОС

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ "Россия хотела, чтобы Азербайджан стал партнером по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)".

Как сообщает Report cо ссылкой на "Вестник Кавказа", об этом заявил специальный представитель президента России по делам ШОС, директор Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД России, посол Бахтиер Хакимов.

Б.Хакимов отметил, что в 2012 году Азербайджан подавал заявку на статус наблюдателя в ШОС, тогда же вопрос о расширении не стоял.

Спецпредставитель президента России подчеркнул, что статус партнера по диалогу поможет Азербайджану выстроить практическое сотрудничество с организацией. "Это полезнее, чем просто статус наблюдателя", - отметил он.

Азербайджан получил статус партнера по диалогу с ШОС в рамках недавнего саммита организации в Уфе.