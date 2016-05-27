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    Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу находится с визитом в Азербайджане

    Это первый визит Кристиана Вигенина в Азербайджан в качестве спецпредставителя ПА ОБСЕ

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин  прибыл в Азербайджан. Как сообщает Report, в ходе визита в Баку спецпредставитель обсудит перспективы сотрудничества Азербайджана с ПА ОБСЕ, региональные вопросы, а также нагорно-карабахское урегулирование.

    На сегодня запланированы его встречи в МИД Азербайджана и Милли Меджлисе. 

    Отметим, это первый визит К. Вигенина в Азербайджан в качестве спецпредставителя ПА ОБСЕ.

    Ранее на этой неделе он также посетил Ереван и Тбилиси.

    По итогам визита в регион спецпредставитель подготовит доклад, который будет представлен в ходе предстоящего годового заседания ПА ОБСЕ в Тбилиси.

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