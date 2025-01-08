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Спецпредставитель ЕС по завершении визита в Баку поедет в Ереван

Спецпредставитель ЕС по завершении визита в Баку поедет в Ереван Avropa İttifaqının (Aİ) Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Maqdalena Qrono Ermənistana səfər edəcək.
Внешняя политика
8 января 2025 г. 21:28
Спецпредставитель ЕС по завершении визита в Баку поедет в Ереван

Специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу Магдалена Гроно завтра посетит Армению.

Как сообщает Report, в рамках двухдневного визита в Ереване запланированы консультации высокого уровня с официальными лицами страны.

Отметим, что сегодня президентом Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС Магдалену Гроно, которая на данный момент находится с визитом в Баку.

Это первый официальный визит Магдалены Гроно в Азербайджан в должности специального представителя Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу.

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Версия на азербайджанском языке Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi Bakıdan sonra İrəvana səfər edəcək

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