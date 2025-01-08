Спецпредставитель ЕС по завершении визита в Баку поедет в Ереван

Avropa İttifaqının (Aİ) Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Maqdalena Qrono Ermənistana səfər edəcək.

Специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу Магдалена Гроно завтра посетит Армению.

Как сообщает Report, в рамках двухдневного визита в Ереване запланированы консультации высокого уровня с официальными лицами страны.

Отметим, что сегодня президентом Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС Магдалену Гроно, которая на данный момент находится с визитом в Баку.

Это первый официальный визит Магдалены Гроно в Азербайджан в должности специального представителя Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу.