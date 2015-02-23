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    Спецпредставитель ЕС по правам человека прибыл в Азербайджан

    Ставрос Ламбринидис проведет в Баку ряд встреч с официальными лицами страны

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Специальный представитель ЕС по правам человека Ставрос Ламбринидис прибыл в Азербайджан. Как сообщает Report, в ходе визита С.Ламбринидис проведет в Баку ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, на которых обсудит вопросы сотрудничества Азербайджана и ЕС, а также ситуацию с правами человека в стране. 

    Визит завершится 26 февраля. 

    Отметим, что это первый визит С.Ламбринидиса в Азербайджан в качестве спецпредставителя ЕС по правам человека. 

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