Спецпредставитель ЕС по правам человека прибыл в Азербайджан

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Специальный представитель ЕС по правам человека Ставрос Ламбринидис прибыл в Азербайджан. Как сообщает Report, в ходе визита С.Ламбринидис проведет в Баку ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, на которых обсудит вопросы сотрудничества Азербайджана и ЕС, а также ситуацию с правами человека в стране.

Визит завершится 26 февраля.

Отметим, что это первый визит С.Ламбринидиса в Азербайджан в качестве спецпредставителя ЕС по правам человека.