Ирина Винер: Созданные Мехрибан Алиевой условия для развития гимнастики, приносят свои плоды - ИНТЕРВЬЮ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, известный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер в интервью российскому бюро Report рассказала о встрече с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, а также об уровне развития художественной гимнастики в Азербайджане.

- Ирина Александровна, сегодня первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетила новый Дворец спорта в Москве. Расскажите о вашей встрече.

- Я с трепетом ждала этой встречи и посещения Мехрибан Алиевой нового Дворца спорта, который она сегодня удостоила своим вниманием. Скажу честно, очень волновалась, потому что эклектика этого Дворца очень разнообразная. После того, как Мехрибан ханум построила великолепный Дворец спорта в Азербайджане, для художественной гимнастики, в том числе, я очень хотела, чтобы у нас тоже был такой же. И мои мечты осуществились и даже в большей мере, потому что она приехала сюда и ознакомилась с нашим Дворцом. Ей, как она сказала, очень понравилось. Мы с Мехрибан Алиевой давно знаем друг друга, и мне было очень приятно ее сегодня здесь принимать.

- Что вы можете сказать о развитии в Азербайджане художественной гимнастики?

- Когда Мехрибан Алиева стала президентом Федерации Гимнастики, она пригласила меня в Баку на переговоры, чтобы обсудить как поднять в Азербайджане художественную гимнастику. Художественная гимнастика Азербайджана имеет очень большую историю. В свое время там работали Винникова, Сенаторова, Айвазова. В Азербайджане были потрясающие гимнастки. И Мехрибан ханум решила восстановить эту сферу. Мы начали работать вместе и команда Азербайджана три года стояла на пьедестале на Чемпионатах мира в командном зачете. Появились очень сильные гимнастки. Алия Гараева заняла 4 место на Олимпийских играх в Лондоне. Теперь команда Азербайджана впервые попала на Олимпийские игры в групповом упражнении. Могу сказать, что те условия, которые создаются в Азербайджане для гимнастики, приносят свои плоды.

- Что вы можете сказать о двусторонних отношениях между Россией и Азербайджаном?

- И у Азербайджана и у России многовековая история дружбы. Гейдар Алиев - великий человек, который развивал отношения между Азербайджаном и Россией. Теперь Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева успешно продолжают эту политику...

Я знаю, что и Владимир Владимирович Путин очень любит и ценит дружбу с Азербайджаном. У нас прекрасные двусторонние отношения.

- Летом этого года президент Путин наградил Мехрибан Алиеву орденом Дружбы, что вы можете сказать о вкладе Мехрибан Алиевой в российско-азербайджанские отношения?

- Мехрибан Алиева - это высокообразованный, высококультурный, интеллигентный человек, который понимает и знает русскую культуру. Она играет огромную роль в развитии связей с Россией. И то, что она награждена Орденом дружбы - это большая честь не только для Азербайджана, но и для России. Могу сказать, что и мне дали в этом году орден Дружбы от Азербайджана, чему я несказанно рада.