Создается Парламентская ассамблея Азербайджан-Турция-Грузия

Создается Парламентская Ассамблея Азербайджан-Турция-Грузия.

Создается Парламентская Ассамблея Азербайджан-Турция-Грузия.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

По его словам, решение было принято на встрече в Баку: "Мы приняли важное решение работать над созданием Парламентской ассамблеи Грузия-Турция-Азербайджан. Это выведет межпарламентские отношения на качественно новый уровень. Создание Ассамблеи станет результатом формата сотрудничества парламентских комитетов по внешним связям, но наш формат продолжит действовать параллельно".

Самхарадзе сообщил, что следующую ежегодную встречу глав комитетов по внешним связям планируется провести в Грузии весной следующего года.