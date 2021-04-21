Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства

Васильев: "У нас много общего. У меня немало друзей, с которыми я учился в Азербайджане"

Отношения России и Азербайджана являются важным примером добрососедства.

Об этом российскому бюро Report заявил советник Президента России Владимир Васильев.

"У нас много общего. У меня немало друзей, с которыми я учился в Азербайджане. Мы общаемся по сей день", - заявил В. Васильев.

Он рассказал о своей работе в Дагестане на границе с Азербайджаном во время пандемии: "Мы во время пандемии очень плотно сотрудничали. Невозможно иначе, ведь мы соседи. Мы внимательно наблюдаем, радуемся успехам Азербайджана, переживаем, когда возникают проблемы. Мы считаем, что тот потенциал, который у нас сегодня имеется, может быть реализован еще более эффективно".