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Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства

Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства Васильев: "У нас много общего. У меня немало друзей, с которыми я учился в Азербайджане"
Внешняя политика
21 апреля 2021 г. 16:37
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
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Отношения России и Азербайджана являются важным примером добрососедства.

Об этом российскому бюро Report заявил советник Президента России Владимир Васильев.

"У нас много общего. У меня немало друзей, с которыми я учился в Азербайджане. Мы общаемся по сей день", - заявил В. Васильев.

Он рассказал о своей работе в Дагестане на границе с Азербайджаном во время пандемии: "Мы во время пандемии очень плотно сотрудничали. Невозможно иначе, ведь мы соседи. Мы внимательно наблюдаем, радуемся успехам Азербайджана, переживаем, когда возникают проблемы. Мы считаем, что тот потенциал, который у нас сегодня имеется, может быть реализован еще более эффективно".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya prezidentinin müşaviri: "Azərbaycanın uğurlarına sevinirik"
Версия на английском языке Russian presidential advisor: Baku-Moscow relations - important example of good-neighborliness

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