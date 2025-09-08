Советник посольства США посетила место крушения сбитого Россией пассажирского самолета AZAL

Советник по экономическим вопросам посольства Эшли Тауэрс США посетила место крушения самолета AZAL недалеко от Актау.

Как передает Report, об этом сообщает посольство США в Азербайджане на своей странице в Facebook.

Согласно публикации, бизнес-делегация США завершила казахстанский этап визита в регион Среднего Коридора.

"Перед выездом из Актау исполнительный директор Американо-азербайджанской торговой палаты (USACC) Натиг Бахышов и советник по экономическим вопросам посольства США в Азербайджане Эшли Тауэрс посетили место крушения пассажирского самолета AZAL. Там мы почтили память гражданских лиц, погибших в этой трагедии. Обломки самолета до сих пор разбросаны по территории, и эта картина является печальным напоминанием о потерянных жизнях", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.