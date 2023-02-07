Сотрудники МЧС Азербайджана задействованы в поисково-спасательных операциях в Кахраманмараше

Группа спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана задействована в поисково-спасательных операциях в турецком городе Кахраманмараш.

Группа спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана задействована в поисково-спасательных операциях в турецком городе Кахраманмараш.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, прибывшие утром в Кахраманмараш сотрудники МЧС приступили к спасению людей из-под завалов.

Отметим, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в целях ликвидации последствий сильного землетрясения, которое произошло в Турции, и поддержки поисково-спасательных операций в братскую страну был направлен личный состав МЧС в количестве 420 человек.