О нас

Азербайджанские спасатели прибыли в Кахраманмараш

Азербайджанские спасатели прибыли в Кахраманмараш Группа спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана прибыла в город Кахраманмараш.
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 09:39
Азербайджанские спасатели прибыли в Кахраманмараш

Группа спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана прибыла в город Кахраманмараш.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, азербайджанские спасатели отправились в Кахраманмараш вчера во второй половине дня после прибытия в аэропорт Шакир-Паша Аданы.

Сотрудники МЧС Азербайджана в настоящее время задействованы в ликвидации последствий землетрясения.

Отметим, что в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях ликвидации последствий сильного землетрясения, которое произошло в Турецкой Республике, и поддержки поисково-спасательных операций в братскую страну был направлен личный состав МЧС в количестве 420 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xilasediciləri Kahramanmaraşa çatıb

Самое важное

Группа военного медицинского персонала Азербайджана отправилась в Турцию
ФотоГруппа военного медицинского персонала Азербайджана отправилась в Турцию
7 февраля 2023 г. 04:23
По поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
ФотоПо поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
6 февраля 2023 г. 16:25
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
6 февраля 2023 г. 13:53
В посольстве и генконсульствах Азербайджана в Турции созданы оперштабы
В посольстве и генконсульствах Азербайджана в Турции созданы оперштабы
6 февраля 2023 г. 13:14
Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции
Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции
6 февраля 2023 г. 12:04
По поручению президента Азербайджана готовится к отправке в Турцию группа спасателей МЧС
По поручению президента Азербайджана готовится к отправке в Турцию группа спасателей МЧС
6 февраля 2023 г. 10:49
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
6 февраля 2023 г. 10:46
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
4 февраля 2023 г. 11:01
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
4 февраля 2023 г. 10:49
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
3 февраля 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi