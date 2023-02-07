Азербайджанские спасатели прибыли в Кахраманмараш

Группа спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана прибыла в город Кахраманмараш.

Группа спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана прибыла в город Кахраманмараш.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, азербайджанские спасатели отправились в Кахраманмараш вчера во второй половине дня после прибытия в аэропорт Шакир-Паша Аданы.

Сотрудники МЧС Азербайджана в настоящее время задействованы в ликвидации последствий землетрясения.

Отметим, что в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в целях ликвидации последствий сильного землетрясения, которое произошло в Турецкой Республике, и поддержки поисково-спасательных операций в братскую страну был направлен личный состав МЧС в количестве 420 человек.