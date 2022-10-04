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Сотрудники аппарата омбудсмена приняли участие во всемирной конференции в Узбекистане

Сотрудники аппарата омбудсмена приняли участие во всемирной конференции в Узбекистане В Ташкенте под эгидой ЮНЕСКО и Республики Узбекистан прошла глобальная конференция на тему «Искусственный интеллект, электронное управление и доступ к информации», посвященная Международному дну всеобщего доступа к информации. Как сообщили Report в апп
Внешняя политика
4 октября 2022 г. 22:54
Сотрудники аппарата омбудсмена приняли участие во всемирной конференции в Узбекистане

В Ташкенте под эгидой ЮНЕСКО и Республики Узбекистан прошла глобальная конференция на тему "Искусственный интеллект, электронное управление и доступ к информации", посвященная Международному дню всеобщего доступа к информации.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, на мероприятии участвовали начальник отдела защиты права на доступ к информации аппарата омбудсмена Ламия Зейналова и заведующая сектором обеспечения права на доступ к информации Айнур Гамидова.

Л.Зейналова выступила с докладом на 4-й панели "Законы о доступе к информации и измерение прогресса в их реализации" и подчеркнула, что в нашей стране проделана важная работа в направлении лучшего обеспечения свободы доступа к информации. Она сказала, что институт омбудсмена в качестве важного механизма способствовал достижению этих достижений путем контроля за выполнением обязанностей, вытекающих из требований Закона Азербайджанской Республики "О доступе к информации".

В ходе выступления участникам конференции была предоставлена подробная информация о деятельности Омбудсмена Азербайджана по обеспечению, поощрению и продвижению права на доступ к информации, осуществлению правового просвещения и мониторинга в этой сфере, составлению протоколов, связанных на случаи нарушения этого права, а также иные действия, связанные с правом на доступ к информации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsman Aparatının əməkdaşları Özbəkistanda qlobal konfransda iştirak ediblər

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