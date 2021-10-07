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Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России

Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России 7 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину
Внешняя политика
7 октября 2021 г. 12:16
Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России
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7 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает Report, глава государства поздравил президента России с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности во имя развития и процветания страны, крепкого здоровья.

Владимир Путин выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление.

Подчеркнув успешное развитие азербайджано-российских двусторонних дружественных отношений в различных сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества, провели обмен мнениями о перспективах связей.

В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в регионе.

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Версия на английском языке Presidents of Azerbaijan, Russia mull regional situation in phone call
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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