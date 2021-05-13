Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Казахстана

13 мая президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

13 мая президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Казахстана поздравил главу нашего государства и азербайджанский народ с праздником Рамазан, передал пожелания мира и благополучия.

Президент Азербайджана выразил признательность за проявленное внимание и поздравление, в свою очередь поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с праздником Рамазан и пожелал процветания.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении успешно развивающихся дружественных отношений между Азербайджаном и Казахстаном, провели обмен мнениями о перспективах связей.

В ходе беседы было подчеркнуто, что наши страны успешно сотрудничают и в рамках Тюркского совета.