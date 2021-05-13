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Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Казахстана

Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Казахстана 13 мая президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
13 мая 2021 г. 14:43
Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Казахстана

13 мая президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Казахстана поздравил главу нашего государства и азербайджанский народ с праздником Рамазан, передал пожелания мира и благополучия.

Президент Азербайджана выразил признательность за проявленное внимание и поздравление, в свою очередь поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с праздником Рамазан и пожелал процветания.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении успешно развивающихся дружественных отношений между Азербайджаном и Казахстаном, провели обмен мнениями о перспективах связей.

В ходе беседы было подчеркнуто, что наши страны успешно сотрудничают и в рамках Тюркского совета.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Kazakh Presidents hold phone conversation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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