Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых и новых успехов в деятельности во имя благосостояния и процветания нашего народа, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану за поздравление и внимание.

Во время беседы главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами во всех сферах будут успешно развиваться и впредь.