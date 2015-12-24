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    Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

    Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых и новых успехов в деятельности во имя благосостояния и процветания нашего народа, крепкого здоровья.

    Президент Ильхам Алиев выразил признательность президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану за поздравление и внимание.

    Во время беседы главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами во всех сферах будут успешно развиваться и впредь.

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