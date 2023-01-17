Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России

Между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор.

Между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, в том числе текущая ситуация вокруг Лачынской дороги.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что незаконная экономическая деятельность на территориях Азербайджана, где дислоцируется российский миротворческий контингент, в том числе протесты против эксплуатации природных ресурсов и злоупотребления Лачынской дорогой, является легитимным правом граждан Азербайджана.

В частности, он подчеркнул необходимость выполнения справедливых требований протестующих.

Министр отметил необоснованность заявлений о якобы закрытии Азербайджаном Лачынской дороги, блокаде армянских жителей, проживающих на азербайджанских территориях, возникновении гуманитарного кризиса. В частности, было подчеркнуто, что ежедневный проезд по Лачынской дороге десятков транспортных средств, автомобилей миротворческого контингента, Международного Комитета Красного Креста, армянских карет скорой медицинской помощи опровергает необоснованные претензии армянской стороны.

Было отмечено, что недопустимо, чтобы лица, называющие себя "представителями" проживающих на азербайджанских территориях армян, препятствовали использованию дороги населением, создавая тем самым впечатление искусственной "блокады", "гуманитарного кризиса".

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.