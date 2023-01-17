О нас

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор.
Внешняя политика
17 января 2023 г. 21:31
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России

Между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, в том числе текущая ситуация вокруг Лачынской дороги.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что незаконная экономическая деятельность на территориях Азербайджана, где дислоцируется российский миротворческий контингент, в том числе протесты против эксплуатации природных ресурсов и злоупотребления Лачынской дорогой, является легитимным правом граждан Азербайджана.

В частности, он подчеркнул необходимость выполнения справедливых требований протестующих.

Министр отметил необоснованность заявлений о якобы закрытии Азербайджаном Лачынской дороги, блокаде армянских жителей, проживающих на азербайджанских территориях, возникновении гуманитарного кризиса. В частности, было подчеркнуто, что ежедневный проезд по Лачынской дороге десятков транспортных средств, автомобилей миротворческого контингента, Международного Комитета Красного Креста, армянских карет скорой медицинской помощи опровергает необоснованные претензии армянской стороны.

Было отмечено, что недопустимо, чтобы лица, называющие себя "представителями" проживающих на азербайджанских территориях армян, препятствовали использованию дороги населением, создавая тем самым впечатление искусственной "блокады", "гуманитарного кризиса".

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov rusiyalı həmkarı ilə telefonla danışıb

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24
В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
ФотоВ Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
11 января 2023 г. 15:12
Снег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей
ФотоСнег затруднил движение транспорта на дороге Шамкир-Гедабей
11 января 2023 г. 14:56
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 22:19
Высота снежного покрова в Джалилабаде достигла 35 см
Высота снежного покрова в Джалилабаде достигла 35 см
11 января 2023 г. 10:43
В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся
В Азербайджане с 13 января температура воздуха повысится, осадки прекратятся
11 января 2023 г. 13:59
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
12 января 2023 г. 20:51
Число автомобилей, проехавших в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын, достигло 23
ФотоЧисло автомобилей, проехавших в течение дня по дороге Ханкенди-Лачын, достигло 23
10 января 2023 г. 22:30
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
12 января 2023 г. 11:07
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
12 января 2023 г. 22:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi