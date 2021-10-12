Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдоллахяном.
Как передает Report, об этом сообщило агентство IRNA.
Министры обсудили развитие двусторонних отношений.
В телефонном разговоре министр иностранных дел Исламской Республики Иран Абдоллахян подчеркнул, что две страны должны предотвратить недопонимание в отношениях и что для них целесообразно продолжать свои отношения в правильном и растущем направлении.
Байрамов сказал, что Азербайджан и Иран связывают дружеские отношения:
«Дружественные отношения с соседними странами являются приоритетом для Азербайджана. Проблемы должны решаться путем диалога, в спокойной и искренней обстановке».