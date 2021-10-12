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Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдоллахяном.
Внешняя политика
12 октября 2021 г. 23:11
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдоллахяном.

Как передает Report, об этом сообщило агентство IRNA.

Министры обсудили развитие двусторонних отношений.

В телефонном разговоре министр иностранных дел Исламской Республики Иран Абдоллахян подчеркнул, что две страны должны предотвратить недопонимание в отношениях и что для них целесообразно продолжать свои отношения в правильном и растущем направлении.

Байрамов сказал, что Азербайджан и Иран связывают дружеские отношения:

«Дружественные отношения с соседними странами являются приоритетом для Азербайджана. Проблемы должны решаться путем диалога, в спокойной и искренней обстановке».

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov iranlı həmkarı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

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