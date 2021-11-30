Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции

16:30 Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе разговора М.Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы во время учебных полетов.

Дж.Байрамов поблагодарил М.Чавушоглу за соболезнования и подчеркнул, что братская Турция всегда разделяет горе и радость Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с погибшими и пострадавшими в результате урагана в Стамбуле.