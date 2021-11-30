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Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции 16:30 Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Внешняя политика
30 ноября 2021 г. 16:43
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции
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Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе разговора М.Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы во время учебных полетов.

Дж.Байрамов поблагодарил М.Чавушоглу за соболезнования и подчеркнул, что братская Турция всегда разделяет горе и радость Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с погибшими и пострадавшими в результате урагана в Стамбуле.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish FMs hold phone conversation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları arasında telefon danışığı olub

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