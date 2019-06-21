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Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

21 июня президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента. 

Главы государств выразили удовлетворение успешным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех областях, а также уверенность в дальнейшем укреплении наших связей.

Президенты Азербайджана и Турции обсудили перспективы двусторонних отношений и вопросы, представляющие взаимный интерес.

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