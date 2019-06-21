Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

21 июня президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.

Главы государств выразили удовлетворение успешным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех областях, а также уверенность в дальнейшем укреплении наших связей.

Президенты Азербайджана и Турции обсудили перспективы двусторонних отношений и вопросы, представляющие взаимный интерес.