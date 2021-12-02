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Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве Азербайджан-ЕС

Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве Азербайджан-ЕС Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим эстонским коллегой Евой-Марией Лийметс в рамках своего участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме.
Внешняя политика
2 декабря 2021 г. 23:13
Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве Азербайджан-ЕС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим эстонским коллегой Евой-Марией Лийметс в рамках своего участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме.

Как передает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи Джейхун Байрамов проинформировал другую сторону о вопросах, связанных с реализацией трехсторонних заявлений, в том числе о мерах, принимаемых Азербайджаном по открытию транспортных коммуникаций в регионе. Он подчеркнул, что нормализация отношений с Арменией возможна на основе уважения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.

На встрече было отмечено, что Азербайджан и Эстония плодотворно сотрудничают как на двусторонней основе, так и на ряде международных площадок, в том числе в рамках Европейского Союза.

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