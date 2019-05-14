Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Бельгии

14 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Брюсселе нового здания посольства нашей страны в Королевстве Бельгия.

Как сообщает Report, посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров и дизайнер здания, известный бельгийский архитектор Филипп Вангеревеге проинформировали главу государства о проделанной работе.

Здание, находящееся на проспекте Тервурен Брюсселя, было приобретено в 2014 году посольством Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия, внутри осуществлен капитальный ремонт, обновлен фасад. Здание расположено недалеко от европейских институтов, рядом с парком Парментье, на проспекте, где находятся многочисленные дипломатические миссии.

Президент Азербайджана разрезал ленту, символизирующую открытие здания.

Глава государства ознакомился с созданными в здании условиями. Вход в здание украшен государственными символами. Здесь представлены фотоснимки азербайджанских ковров, хранящихся в знаменитых музеях различных городов мира, а также на примере тебризского ковра 1870 года – ковер ручной работы. Во внутреннем оформлении отведено место гобустанским наскальным рисункам. Первый и второй этажи здания предназначены для рабочих кабинетов посольства. Кабинеты посла, советников и других сотрудников, а также работников консульской службы оснащены всем необходимым оборудованием. Словом, в здании имеются все условия для плодотворной работы сотрудников. Здесь также находятся квартиры работников посольства.

Глава государства сфотографировался на память с сотрудниками посольства.

14 мая завершился рабочий визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Королевство Бельгия.