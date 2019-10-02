​Состоялись азербайджано-финские межмидовские консультации

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1 октября в Хельсинки состоялся очередной раунд политических консультаций между Азербайджаном и Финляндией.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, азербайджанскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

В рамках консультаций состоялись встречи с госсекретарем МИД Финляндии Матти Антоненом и гендиректором по Восточной Европе, России и Центральной Азии Маимо Хенриксонном.

Х.Халафов подробно поведал о проводимых в стране реформах. В ходе встреч был обсужден армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

В рамках визита в Хельсинки Х.Халафов также провел встречу с заместителем председателя комитета международных связей парламента Финляндии Иккой Канерва.