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Состоялись азербайджано-финские межмидовские консультации

​Состоялись азербайджано-финские межмидовские консультации
© Report

1 октября в Хельсинки состоялся очередной раунд политических консультаций между Азербайджаном и Финляндией. 

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, азербайджанскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Халаф Халафов

В рамках консультаций состоялись встречи с госсекретарем МИД Финляндии Матти Антоненом и гендиректором по Восточной Европе, России и Центральной Азии Маимо Хенриксонном. 

Х.Халафов подробно поведал о проводимых в стране реформах. В ходе встреч был обсужден армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. 

В рамках визита в Хельсинки Х.Халафов также провел встречу с заместителем председателя комитета международных связей парламента Финляндии Иккой Канерва.

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