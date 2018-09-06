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    Состоялась встреча тет-а-тет президентов Азербайджана и Хорватии

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам двустороннего сотрудничества, представляющим взаимный интерес

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ 6 сентября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Хорватия Колинды Грабар-Китарович в формате тет-а-тет.

    Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто успешное развитие связей между Азербайджаном и Хорватией в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

    Было отмечено значение официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хорватию c точки зрения дальнейшего укрепления связей между нашими странами.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам двустороннего сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

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