Состоялась встреча тет-а-тет президентов Азербайджана и Хорватии

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ 6 сентября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Хорватия Колинды Грабар-Китарович в формате тет-а-тет.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто успешное развитие связей между Азербайджаном и Хорватией в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Было отмечено значение официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хорватию c точки зрения дальнейшего укрепления связей между нашими странами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам двустороннего сотрудничества, представляющим взаимный интерес.