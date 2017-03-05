Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана в расширенном составе

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ 5 марта по окончании встречи в узком составе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани в расширенном составе с участием делегаций, передает Report.

Президент Ирана Хасан Роухани сказал:

- Хочу сказать уважаемому господину Президенту Ильхаму Алиеву и сопровождающей его делегации «Добро пожаловать». Очень рад Вас видеть.

Встреча, проведенная нами здесь с господином Президентом и членами делегации, явилась своего рода началом. Надеюсь, что это начало внесет более весомый вклад в наши связи. С удовлетворением хочу отметить, что в минувшие годы связи между двумя странами, двумя государствами стремительно развивались и расширялись. Это свидетельствует о том, что мы должны с надеждой смотреть в будущее.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Благодарю, уважаемый господин Президент.

Прежде всего, признателен Вам за приглашение, гостеприимство, оказанное мне и делегации.

Успешное развитие ирано-азербайджанских связей очень радует нас. Могу сказать, что в последние несколько лет эти связи достигли самой высокой вершины. Нашли решение многие важные вопросы, и сегодня ирано-азербайджанское сотрудничество охватывает, можно сказать, все сферы.

Наши связи опираются на историю. Это – дружественные, братские связи, и наши встречи на уровне президентов, встречи министров вносят большой вклад в наше общее дело.