Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом один на один

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ 3 июня состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом один на один.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием дружественных и братских отношений между нашими странами во всех сферах.

Отмечалось, что визит премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Азербайджан внесет вклад в дальнейшее расширение наших связей.

На встрече был проведен обмен мнениями об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, экономическом сотрудничестве и других вопросах, представляющих взаимный интерес.