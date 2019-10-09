​Состоялась встреча министров внутренних дел Азербайджана и Грузии

Министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов принял находящуюся в стране с официальным визитом делегацию во главе с министром внутренних дел Грузии, генерал-лейтенантом Вахтангом Гомелаури.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, поприветствовавший гостей В.Эйвазов поздравил грузинского коллегу с назначением на должность, напомнил, что дружеские отношения между двумя странами имеют древние исторические корни.

После министр проинформировал гостей о текущей криминогенной ситуации, реформах, проводимых во всех сферах страны, мерах по борьбе с преступностью и др.

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури поблагодарил за искренний прием, подробную информацию и гостеприимство.

В ходе встречи стороны также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.