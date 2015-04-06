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    ​Состоялась встреча Ильхама Алиева с министром нефти и минералов Королевства Саудовская Аравия

    На встрече был отмечен высокий уровень двустороннего сотрудничества

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ 5 апреля в Эр-Рияде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с министром нефти и минералов Королевства Саудовская Аравия Али Аль Нуайми.

    Как передает Report, на встрече был отмечен высокий уровень двустороннего сотрудничества, подчеркнуто, что визит Президента Азербайджана в Королевство Саудовская Аравия внесет существенный вклад в дальнейшее расширение этих связей.

    В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о ценах на нефть на мировом рынке. Отмечалось наличие хороших возможностей для деятельности компаний Саудовской Аравии в Азербайджане. Было подчеркнуто, что имеется благоприятная среда для деятельности этих компаний в нашей стране в качестве как контракторов, так и инвесторов, были проведены обсуждения, связанные с обменом техническим опытом и информацией по различным вопросам, а также проектом Южного газового коридора. 

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