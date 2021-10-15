Состоялась встреча генпрокуроров Азербайджана и Грузии

15 октября делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым по приглашению генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе посетила Тбилиси.

15 октября по приглашению генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе азербайджанская делегация во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым посетила Тбилиси.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В прокуратуре Грузии состоялась двусторонняя встреча делегаций.

В ходе встречи состоялся плодотворный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе по вопросам уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних; преступлений, совершенных на почве ненависти; бытового насилия; легализации доходов, полученных преступным путем; коррупционных преступлений; а также цифровизации деятельности прокуратуры.

С целью усиления двустороннего правового сотрудничества между структурами и дальнейшей интенсификации существующих связей был подписан Меморандум о взаимопонимании.