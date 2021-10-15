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Состоялась встреча генпрокуроров Азербайджана и Грузии

Состоялась встреча генпрокуроров Азербайджана и Грузии 15 октября делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым по приглашению генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе посетила Тбилиси.
Внешняя политика
15 октября 2021 г. 16:12
Состоялась встреча генпрокуроров Азербайджана и Грузии

15 октября по приглашению генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе азербайджанская делегация во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым посетила Тбилиси.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В прокуратуре Грузии состоялась двусторонняя встреча делегаций.

В ходе встречи состоялся плодотворный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе по вопросам уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних; преступлений, совершенных на почве ненависти; бытового насилия; легализации доходов, полученных преступным путем; коррупционных преступлений; а также цифровизации деятельности прокуратуры.

С целью усиления двустороннего правового сотрудничества между структурами и дальнейшей интенсификации существующих связей был подписан Меморандум о взаимопонимании.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstanın Baş prokurorları arasında görüş olub

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